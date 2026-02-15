Haberler

Saros'ta fırtınada dev dalgalar oluştu

Edirne'nin Keşan ilçesine bağlı Yayla köyü sahilinde meydana gelen fırtına, dev dalgaların oluşmasına neden oldu. Meteoroloji uyarısının ardından, bazı vatandaşlar dalgaları izlemek üzere sahile geldi.

EDİRNE'nin Saros Körfezi'ne kıyısı bulunan Keşan ilçesine bağlı Yayla köyü sahilinde etkili olan fırtına nedeniyle denizde dev dalgalar oluştu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü İstanbul Bölgesel Tahmin ve Uyarı Merkezi'nin uyarısının ardından Edirne'nin Saros Körfezi kıyılarında fırtına etkili oldu. Fırtına nedeniyle Yayla köyü sahilinde dev dalgalar oluştu. Bazı vatandaşlar deniz kıyısına gelerek dalgaları izleyerek, hatıra fotoğrafı çekildi. Yetkililer, fırtınanın bugün akşam saatlerine kadar etkisini sürdürmesinin beklendiğini açıkladı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
