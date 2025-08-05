Edirne'de Firari Hükümlü Yakalandı
Edirne Jandarma Komutanlığı ekipleri, 'yurt dışına çıkma imkanını sağlama' suçundan 3 yıl 4 ay hapis cezası olan S.B.'yi Uzunköprü'de yakaladı ve cezaevine gönderdi.
Edirne'de, 3 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Edirne Jandarma Komutanlığı ekipleri, aranan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
Ekipler, Uzunköprü ilçesine bağlı Karapınar köyündeki denetimlerinde "Türk vatandaşı veya yabancının yurt dışına çıkmasına imkan sağlama suçundan" suçundan 3 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.B'yi yakaladı.
Hükümlü, işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.
Kaynak: AA / Gökhan Zobar - Güncel