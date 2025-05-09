Edirne'de Firari Hükümlü Yakalandı
Edirne'de, 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü A.C. yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, hırsızlık suçundan aranan şahsı denetimlerde tespit etti. Hükümlü, işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.
Edirne'de, 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, aranan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
Ekipler, denetimlerinde "hırsızlık" suçundan 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.C'yi yakaladı.
Hükümlü, işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.
Kaynak: AA / Gökhan Zobar - Güncel