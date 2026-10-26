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Edirne'de Engelsiz Cami Buluşması, trap müsabakası ve Yeşilay bisiklet turu yapıldı

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Edirne'de Engelsiz Cami Buluşması, trap müsabakası ve Yeşilay bisiklet turu yapıldı
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Edirne'de özel eğitim öğrencileri için Engelsiz Cami Buluşması, Uzunköprü'de Cumhuriyet Kupası Trap Atıcılık Müsabakası ve Yeşilay bisiklet turu yapıldı. Öğrencilerin cami ortamını tanıması, sporcuların tebrik edilmesi ve bağımlılıkla mücadeleye dikkat çekilmesi amaçlandı.

Edirne'de, özel eğitim öğrencilerinin katılımıyla "Engelsiz Cami Buluşması" programı gerçekleştirildi.

Edirne İl Müftülüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, İl Müftülüğü Engelli Koordinatörlüğünce Lala Şahin Paşa Camisi'nde düzenlenen programa Faika Erkut Özel Eğitim Okulu öğrencileri katıldı.

Öğrencilerin cami ortamını tanımaları ve manevi değerlerle buluşmaları amacıyla düzenlenen programda, öğrenciler camide bir araya geldi.

Cumhuriyet Kupası Trap Atıcılık Müsabakası düzenlendi

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde Cumhuriyet Kupası Profesyonel Trap Atıcılık Müsabakası gerçekleştirildi.

Uzunköprü Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Ördekli Göl mevkisi karşısındaki atış poligonunda düzenlenen müsabakaya, Belediye Başkanı Ediz Martin'i temsilen Zabıta Müdürü Hakan Poyraz katıldı.

Açıklamada, organizasyonda emeği geçenlere teşekkür edilerek müsabakaya katılan sporcular tebrik edildi.

Yeşilay Edirne üyeleri ve gönüllüleri bisiklet turu düzenledi

Yeşilay Edirne Şubesi ve Yeşilay Edirne Spor Kulübü iş birliğinde bisiklet turu gerçekleştirildi.

Türkiye Yeşilay Cemiyeti Edirne Şubesi tarafından yapılan açıklamaya göre, üyeler, gönüllüler ve Yeşilbis sporcularının katıldığı tur, Ekmekçi, Uzgaç, Büyükismailce, Sarayakpınar, Avarız ve Değirmenyeni güzergahında tamamlandı.

Açıklamada, bağımlılıkla mücadeleye dikkati çekmek amacıyla "Bağımlı olma özgür ol! Bisiklet özgürlüktür!" mesajı paylaşıldı.

Kaynak: AA
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