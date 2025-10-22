Haberler

Edirne'de Elektrikli Bisiklet Kazası: Bir Kişi Hayatını Kaybetti

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Edirne'de kontrolünü kaybeden elektrikli bisiklet sürücüsü, bir otomobilin altında kalarak yaşamını yitirdi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

EDİRNE'de aracının kontrolünü kaybedip yola düşen üç tekerlekli elektrikli bisikletin kimliği belirlenemeyen sürücüsü, seyir halindeki otomobilin altında kalarak hayatını kaybetti.

Kaza akşam saatlerinde Alemdar Sokak üzerinde meydana geldi. Caddede üç tekerlekli elektrikli bisikletiyle seyir halinde olan ve kimliği belirlenemeyen sürücü aracının kontrolünü kaybederek devrildi. Bu sırada arkadan gelen R.Z. idaresindeki 34 TR 689 plakalı otomobil, sürücüyü fark etmeyerek üzerinden geçti. Elektrikli bisiklet sürücüsü kazada ağır yaralanırken, bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Üzerinden kimlik çıkmayan sürücü, sağlık ekiplerinin yaptığı müdahalenin ardından kaldırıldığı Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Otomobil sürücüsü R.Z. ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber - Kamera: Olgay GÜLER / EDİRNE,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Rusya'da nükleer silah tatbikatı yapıldı

Putin dün aldığı haberin ardından füzeleri peş peşe fırlattı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Batı Şeria ile ilgili skandal yasa tasarısı, İsrail meclisinde kabul edildi

Skandal tasarı, Trump'a rağmen İsrail meclisinde kabul edildi
İsrail TV'sinde Türkiye'ye açık tehdit: Türk askeri Gazze'ye girerse...

İsrail TV'sinde Türkiye'ye açık tehdit: Türk askeri Gazze'ye girerse...
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Umman'da görkemli karşılama! F-16'lar peş peşe havalandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a görkemli karşılama! F-16'lar peş peşe kalktı
Dünyaca ünlü futbolcu ve kız arkadaşı, yaptıkları paylaşım nedeniyle linç edildi

Ünlü futbolcu ve sevgilisi, yaptıkları paylaşım sonrası linç edildi
Batı Şeria ile ilgili skandal yasa tasarısı, İsrail meclisinde kabul edildi

Skandal tasarı, Trump'a rağmen İsrail meclisinde kabul edildi
Ne diyeceği merak konusuydu: Netanyahu'dan Türk askeri sorusuna cevap

Gazze'de Türk askerini ister mi? İlk kez açıkça soruldu, işte cevabı
Araç sahipleri dikkat: 2 ay içinde taktırmayan muayeneden geçemeyecek

Araç sahipleri dikkat: 2 ay içinde taktırmayan muayeneden geçemeyecek
Kız öğrenci defalarca yumruk attı, sonra yaşananlar olay

Kız öğrenci defalarca yumruk attı, sonra yaşananlar olay
Hasret'in cesedi su kuyusunda bulundu! Şüpheli 5 kişinin katili çıktı

Hasret'in cesedi su kuyusunda bulundu! Şüpheli 5 kişinin katili çıktı
Tesadüfen buldu, yıllarca gizledi! Bölgenin en büyük keşfi çıktı

Tesadüfen buldu, yıllarca gizledi! Bölgenin en büyük keşfi çıktı
'6 öğrencinin YKS tercihleri değiştirildi' iddiasına ÖSYM'den yalanlama

Öğrencilerin uykusunu kaçıran o iddiaya ÖSYM'den yanıt var
Kıvanç Tatlıtuğ'un kardeşi neden tutuklandı? Melisa Dilara Tatlıtuğ'un avukatı gerçeği açıkladı

Tatlıtuğ'un kardeşi cezaevine girdi! Avukatından ilk açıklama
Çeşme'de Akdeniz foku, avladığı ahtapotu yerken görüntülendi

Görüntü Türkiye'den! Avladığı ahtapotu böyle yedi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.