Edirne'de el freni boşalan otomobil park halindeki araçları teğet geçip kaldırıma çarparak durdu
Edirne'de el freni boşalan otomobilin park halindeki araçları teğet geçerek kaldırıma çarpıp durması güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

Şükrüpaşa Mahallesi'nde park halindeki 34 HIP 571 plakalı otomobil, el freninde meydana gelen arıza nedeniyle geri kaymaya başladı.

Uzun süre geri giden araç Şehit Salih Kasap Sokak'tan Bahriye Üçok Caddesi'ne geçti.

Caddedeki bir taksi durağı önünde park halindeki 3 taksiyi teğet geçen araç kaldırıma çarparak durdu.

Mahalle bekçileri durumu trafik ekiplerine bildirdi.

Uzun süre araç sahibine ulaşılamayınca olay yerine çekici çağrıldı.

Bu sırada araç sürücüsü olay yerine geldi ancak aracın ruhsat sahibi olmadığı için otomobil otoparka çekildi.

Yaşanan durum taksi durağının güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: AA / Lokman Polat - Güncel
