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Edirne'de Eğitim ve Tarım Projeleri İçin İncelemeler Yapıldı

Edirne'de Eğitim ve Tarım Projeleri İçin İncelemeler Yapıldı
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Edirne Milli Eğitim Müdürü Ferhat Yılmaz, Kadripaşa İlkokulu'nu ziyaret ederek öğretmenler ve öğrencilerle sohbet etti. Ayrıca, Enez Kaymakamı Muhammed Emin Tutal, Karaincirli köyündeki tarımsal sulama hattı çalışmalarını inceledi.

Edirne Milli Eğitim Müdürü Ferhat Yılmaz, Kadripaşa İlkokulu'nu ziyaret etti.

Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, okulda incelemede bulunan Yılmaz, yöneticilerden yapılan çalışmalarla ilgi bilgi aldı.

Sınıfları da gezen Yılmaz, öğretmen ve öğrencilerle sohbet etti.

Enez'de tarımsal sulama hattı çalışması

Enez Kaymakamı Muhammed Emin Tutal, Karaincirli köyünde başlayan tarımsal sulama hattı çalışmasında incelemede bulundu.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, kazı alanını inceleyen Tutal, üreticilerle sohbet etti.

Tutal, Edirne Valisi Yunus Sezer'in desteğiyle yapımına başlanan sulama hattı sayesinde 1000 dönüm arazinin sulamaya açılacağını kaydetti.

Kaynak: AA / Gökhan Zobar - Güncel

Ferhat Yılmaz edirne Eğitim Güncel Tarım Enez

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