Edirne'de Eğitim ve Siyasi Ziyaretler Yoğunlaştı

Edirne Milli Eğitim Müdürü Ferhat Yılmaz, inşaat çalışmaları süren 100. Yıl İlkokulu'nda incelemede bulundu.

Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, Yılmaz, Kavgaz mevkisindeki 24 derslikli okuldaki çalışmaları denetledi.

Okulu gezen Yılmaz, çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Başkan Gencan'dan veda ve nezaket ziyaretleri

Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan, Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Hatipler ile İl Emniyet Müdürü Onur Karaburun'a veda ziyaretinde bulundu.

Gencan, Erzurum'daki yeni görevinde Karaburun'a başarı diledi.

Gencan ve Rektör Hatipler, Karaburun'a görev süresi boyunca şehrin huzur ve güvenliği için yaptığı katkılardan dolayı teşekkür etti.

Gencan daha sonra başkan yardımcılarıyla Edirne Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürü Yusuf Şamiloğlu'nu ziyaret etti.

Nazik ev sahipliği ve misafirperverliği için Şamiloğlu'na teşekkür eden Gencan, Edirne'nin kültürel değerlerini gelecek nesillere aktarmak için işbirliğinin süreceğini ifade etti.

Ak Parti heyeti muhtarlarla buluştu

Ak Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, Merkez İlçe Başkanı Engin Makak ve belediye meclis üyeleri muhtarlarla bir araya geldi.

Partiden yapılan açıklamaya göre, ziyaretlerine Edirne Merkez Mahalle Muhtarları Derneği Başkanı ve Sabuni Mahallesi Muhtarı Aykut Yaman ile başlayan heyet, çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

İba ve beraberindekiler daha sonra Sarıcapaşa Mahallesi Muhtarı Ercan Sert ve Medrese Alibey Mahallesi Muhtarı Nesrin Günay ile de görüştü.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İba, muhtarların mahallelerin nabzını tutan en önemli isimler olduğunu belirtti.

Talepleri yerinde incelediklerini aktaran İba, şunları kaydetti:

"Kıymetli muhtarlarımızla el ele vererek mahallelerimizin her köşesine hizmet ulaştırmaya devam edeceğiz. Bizim için siyaset sadece seçim dönemi değildir. Vatandaşımızın evinde, sokağında, dükkanında, derneğinde, her daim yanındayız. Hemşerilerimizin sevgisi ve duası bize güç veriyor.

Belediye meclis üyelerimizle birlikte Edirne'mize daha fazla eser, daha çok hizmet kazandırmak için çalışmayı sürdüreceğiz."

Ak Parti'den Trakya Anadolu Birlik Derneği'ne ziyaret

Ak Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba ve beraberindeki heyet, Trakya Anadolu Birlik Derneği'ni ziyaret etti.

Partiden yapılan açıklamaya göre, AK Parti heyeti, ziyarette dernek başkanı Celal Demir ve dernek üyeleriyle bir araya geldi.

Dernek üyeleriyle sohbet eden İba, görüş ve önerileri dinledi.

Ziyaretlerin süreceğini belirten İba, misafirperverliklerinden dolayı Demir ve dernek üyelerine teşekkür etti.