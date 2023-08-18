Edirne'de düzensiz göçmenleri taşıyan minibüs devrildi, 8 kişi yaralandı
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Edirne'nin Meriç ilçesinde düzensiz göçmenleri taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu 8 kişi yaralandı. Minibüs, Adasarhanlı köyü yakınlarında yoldan çıkarak çalılık alana devrildi. Yaralananlar ambulanslarla Uzunköprü ve Keşan ilçelerindeki devlet hastanelerine kaldırıldı. Sürücü ve bir düzensiz göçmenin durumu ağır.
Edirne'nin Meriç ilçesinde düzensiz göçmenleri taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu 8 kişi yaralandı.
Adasarhanlı köyü yakınlarında S.A'nın kullandığı plakası henüz öğrenilemeyen minibüs yoldan çıkarak çalılık alana devrildi.
Yaralanan sürücü ile 7 yabancı uyruklu ambulanslarla Uzunköprü ve Keşan ilçelerindeki devlet hastanelerine kaldırıldı.
Sürücü ve bir düzeniz göçmenin durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Kaynak: AA / Volkan Uygur - Güncel