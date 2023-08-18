Edirne'de düzensiz göçmenleri taşıyan minibüs devrildi, 8 kişi yaralandı

Edirne'nin Meriç ilçesinde düzensiz göçmenleri taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu 8 kişi yaralandı. Minibüs, Adasarhanlı köyü yakınlarında yoldan çıkarak çalılık alana devrildi. Yaralananlar ambulanslarla Uzunköprü ve Keşan ilçelerindeki devlet hastanelerine kaldırıldı. Sürücü ve bir düzensiz göçmenin durumu ağır.