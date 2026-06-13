"Altın madalyalı" kan bağışçıları gençlere örnek oluyor

Edirne'de Türk Kızılay tarafından altın madalya ve plaketle ödüllendirilen düzenli kan bağışçıları, yaptıkları bağışlarla hem hayat kurtarıyor hem de gençlere örnek oluyor.

Türk Kızılay, belirli sayıda kan bağışında bulunan gönüllülere bronz, gümüş ve altın madalya ile plaket veriyor. Türkiye'de kan bağışında ilk 10 il arasında yer alan Edirne'de düzenli bağışçılar, gönüllülükleriyle dikkati çekiyor.

Türk Kızılay Edirne Şube Başkanı Gözde Emel Baytar, Dünya Gönüllü Kan Bağışçıları Günü dolayısıyla AA muhabirine, kentte kan bağışı oranlarının her geçen gün arttığını söyledi.

Okullarda ve kurumlarda sık sık kampanyalar düzenlediklerini belirten Baytar, öğrencilerin ailelerini de kan bağışına teşvik ettiğini anlattı.

Edirne'de düzenli kan bağışçılarının gençlere örnek olduğunu dile getiren Baytar, "Yaşı büyük kan bağışçılarımız çok fazla. Biz onların da gelecek nesillere örnek olmalarını çok istiyoruz. Gençlere tavsiyelerde bulunuyorlar. Üniversitede de kan bağışı kampanyalar yapıyoruz onları da büyüklerimiz gibi kan bağışçısı olmaya davet ediyoruz." diye konuştu.

Türk Kızılay Edirne Kan Bağış Merkezi Müdürü Dr. Batuhan Değiş de düzenli bağışçı sayısının arttığına değinerek, özellikle yaşça büyük bağışçıların gençlere örnek olduğunu dile getirdi.

Altın madalya ve plaketle ödüllendirilen 65 yaşındaki Arif Aykaç, 1984 yılından bu yana düzenli kan bağışında bulunduğunu anlattı.

Kızının hastanede tedavi gördüğü dönemde yaşadığı bir olayın hayatını değiştirdiğini ifade eden Aykaç, "Çaresiz olan bir hasta yakınıyla karşılaştım. Kan bulunamıyordu ve çok sıkıntıya düşmüştü. Onların üzüldüğünü görünce kan bağışında bulundum. O günden bu yana bağış yapmaya devam ediyorum." dedi.

56 yaşındaki Ahmet Zengin ise her aileden en az bir kişinin düzenli kan bağışçısı olması gerektiğini belirtti.

Oğlunu lösemi nedeniyle kaybettiğini anlatan Zengin, "Bu benim başıma gelmez diye bir şey yok. Kanı verdikten sonra o kişinin hayatına dokunduğunuzu bilmek insana büyük mutluluk veriyor. İbadet etmiş gibi oluyorsunuz." ifadelerini kullandı.

48 yaşındaki Ekrem Topçu da televizyonda gördüğü acil kan çağrılarından etkilenerek düzenli bağışçı olduğunu söyledi.

Topçu, bir kan bağışıyla hayat kurtarmanın dünyanın en güzel duygularından biri olduğunu kaydetti.

Demirhanlı köyünde yaşayan 58 yaşındaki Bülent Esen de yıllardır düzenli kan bağışında bulunduğunu belirtti.