Uzunköprü'de Göçmen Kaçakçılığı: 2 Tutuklama
Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde 5 kaçak göçmeni yasa dışı yollarla Avrupa'ya götürmeye çalışan şüphelilerden sürücü B.N. ve organizatör İ.K. tutuklandı. Göçmenler, Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.
2 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde, yasa dışı yollarla Avrupa ülkelerine gitmek isteyen 5 kaçak göçmenin jandarma ekipleri tarafından bir araçta yakalanmasının ardından gözaltına alınıp adliyeye sevk edilen sürücü B.N. ile organizatör şüphelisi İ.K., tutuklandı. Kaçak göçmenler ise işlemlerinin ardından Edirne İl Göç İdaresi Müdürlüğü Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.
Ünsal YÜCEL/ UZUNKÖPRÜ(Edirne),
Kaynak: Demirören Haber Ajansı