Edirne'de Dünya Temizlik Günü Etkinliği

Edirne'de 20 Eylül Dünya Temizlik Günü kapsamında Tavuk Ormanı'nda çöp toplama etkinliği düzenlendi.

Edirne Belediyesi öncülüğünde "Edirne'miz Temiz, Geleceğimiz Temiz" sloganıyla düzenlenen etkinliğe TEMA Vakfı, Edirne Çevre Gönüllüleri Derneği üyeleri, öğrenci ve vatandaşlar destek verdi.

Etkinliğe katılanlar onlarca poşet çöp topladı.

Belediye Başkanı Filiz Gencan, gazetecilere yaptığı açıklamada, temizlik farkındalığı oluşturmak için güzel bir etkinlik gerçekleştirildiğini söyledi.

Vatandaşların çevre temizliği konusunda daha duyarlı olması gerektiğini belirten Gencan, "Şehrimizi temiz tutmalıyız. Bugün burada sivil toplum kuruluşları ve Açık Cezaevi hükümlülerinin desteğiyle çöp toplama etkinliği yaptık. Aynı zamanda şehrin farklı noktalarında temizlik yapıldı. Biz artık zabıtanın ceza uygulamalarını başlatmış durumdayız. Şehrimize kirli görüntüler asla yakışmıyor. Herkesi daha özenli olmaya davet ediyorum." ifadelerini kullandı.