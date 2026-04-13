Edirne'de Dünya Sanat Günü kapsamında sergi düzenlendi

Edirne'de Sanat Dernekleri Platformu (SADER) tarafından Dünya Sanat Günü dolayısıyla etkinlik gerçekleştirildi.

Edirne Ticaret ve Sanayi Odası'nda (ETSO) gerçekleştirilen etkinlikte 40 ressama ait 60 eser sergilendi.

Etkinlikte ayrıca şairler ve yazarlar da okurlarıyla buluşarak imza günü düzenledi.

Sanat Dernekleri Platformu (SADER) Başkanı Nazmi Metin, gazetecilere yaptığı açıklamada, sanatın her dalını desteklemek ve halkla buluşturmayı amaçladıklarını söyledi.

Edirnelilerin sanata ilgisinin kendilerini motive ettiğini dile getiren Metin, etkinliğin 5 Mayıs'ta Silivri'de, 19 Mayıs'ta Şarköy'de, 16 Haziran'da ise Antalya'da gerçekleştirileceğini belirtti.

ETSO'daki sergi 17 Nisan Cuma'ya kadar açık kalacak.