Edirne'de Dünya Sanat Günü kapsamında sergi düzenlendi

Edirne'de Sanat Dernekleri Platformu (SADER) tarafından Dünya Sanat Günü dolayısıyla etkinlik düzenlendi. Edirne Ticaret ve Sanayi Odası'nda gerçekleştirilen etkinlikte 40 ressama ait 60 eser sergilendi. Ayrıca şairlerin ve yazarların okurlarıyla buluşarak imza günü düzenledikleri etkinlikle sanata olan ilgi vurgulandı.

Sanat Dernekleri Platformu (SADER) Başkanı Nazmi Metin, gazetecilere yaptığı açıklamada, sanatın her dalını desteklemek ve halkla buluşturmayı amaçladıklarını söyledi.

Edirnelilerin sanata ilgisinin kendilerini motive ettiğini dile getiren Metin, etkinliğin 5 Mayıs'ta Silivri'de, 19 Mayıs'ta Şarköy'de, 16 Haziran'da ise Antalya'da gerçekleştirileceğini belirtti.

ETSO'daki sergi 17 Nisan Cuma'ya kadar açık kalacak.

Kaynak: AA / Doğukan Vurgun
