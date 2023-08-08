Edirne'de Dünya Kediler Günü'nde kurtarma operasyonu

Edirne'de, 8 Ağustos Dünya Kediler Günü'nde evin penceresinden alt katın balkon aralığına düşen 'Tarçın' isimli kedi için kurtarma operasyonu düzenlendi. Düştüğü dairedekilerin tatilde olması nedeniyle itfaiyenin merdivenle ulaştığı Tarçın, 2 saatlik uğraşın ardından kurtarıldı.

EDİRNE'de, 8 Ağustos Dünya Kediler Günü'nde evin penceresinden alt katın balkon aralığına düşen 'Tarçın' isimli kedi için kurtarma operasyonu düzenlendi. Düştüğü dairedekilerin tatilde olması nedeniyle itfaiyenin merdivenle ulaştığı Tarçın, 2 saatlik uğraşın ardından kurtarıldı.

Olay, öğle saatlerinde Şükrüpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Apartmanın altıncı katındaki dairede bakılan 'Tarçın' isimli kedi, pencereden alt katın balkon ile bina arasındaki boşluğa düştü. Sahipleri durumu fark edip itfaiyeyi aradı. Tarçın'ı kurtarmak için çalışma başlatan ekipler, merdivenle mahsur kaldığı bölgeye çıktı. Kediyi itfaiye ekipleri, alamadı. Daha sonra ekiplerin yanına kedinin sahibi Yunus Savaşkan'ın babası Hüseyin Savaşkan geldi. Evdeki kedi çantasını getiren Savaşkan, ekiplerle birlikte merdivenle Tarçın'ın bulunduğu yere çıktı. Kedi, baba Savaşkan'ın uğraşıyla bulunduğu yerden çıkarılıp çantaya koyuldu.