Haberler

Edirne'de Diyanet Akademi Eğitim Merkezi Açıldı

Edirne'de Diyanet Akademi Eğitim Merkezi Açıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Edirne İl Müftülüğü bünyesinde oluşturulan Diyanet Akademi Eğitim Merkezi törenle hizmete açıldı.

Edirne İl Müftülüğü bünyesinde oluşturulan Diyanet Akademi Eğitim Merkezi törenle hizmete açıldı.

İl Müftüsü Burhan Çakır tarafından açılışı gerçekleştirilen merkezin, din hizmetlerinin daha nitelikli yürütülmesine ve müftülük personelinin mesleki gelişimine katkı sağlaması hedefleniyor.

Çakır, merkezin kentte yürütülen din hizmetleri ve personele yönelik eğitim faaliyetleri açısından önemli bir görev üstleneceğini belirtti.

Açılış programı merkezin gezilmesinin ardından sona erdi.

Kaynak: AA
Yeni adli yıl başladı! Törende kritik mesajlar

Yeni adli yıl başladı! Törende kritik mesajlar
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Feci kaza baba ve oğluna mezar oldu

Bir ailenin iki direği birden yıkıldı
Trump'ın gözbebeği maden Türkiye’den çıktı! 3 mahalle hemen kamulaştırdı

Trump'ın gözbebeği Türkiye’den çıktı, 3 bölge hemen kamulaştırıldı
En büyüğü 21 yaşındaydı! Erzurum'da aynı ilçedeki 3 ocağa ateş düştü

Erzurum'da aynı ilçeden 3 ocağa ateş düştü

Tuncel Sonel'den aylar sonra ilk açıklama: Gülistan kızımızın...

Tuncel Sonel'den aylar sonra ilk açıklama! İfadeleri inanılmaz
Dövme acısı ölümle bitti! Sahte doktardan yanlış anestezi dehşeti

Yaptırdığı dövme, 3 çocuğu yetim bıraktı
Nijerya'da difteri alarmı: 15 ölü, 117 vaka

İkinci salgın dalgası doğrulandı! Alarm verildi binlerce vaka var

Fransa bu aşkı konuşuyor! Macron’un kızı da annesinin izinden gitti

Fransa bu aşkı konuşuyor! Macron’un kızı da annesinin izinden gitti