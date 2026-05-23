Edirne'de Din Eğitimi Yarışmaları İl Finalleri Tamamlandı

Edirne'de Din Öğretimi Genel Müdürlüğünce düzenlenen seçmeli ders yarışmalarının il finalleri yapıldı. Kuran-ı Kerim, Peygamberimizin Hayatı ve Temel Dini Bilgiler kategorilerinde dereceye giren okullar belli oldu.

Edirne'de Din Öğretimi Genel Müdürlüğünce düzenlenen "Din, Ahlak ve Değer Alanı Seçmeli Dersler Yarışmaları"nın il finalleri gerçekleştirildi.

Edirne İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarışmalar kapsamında öğrenciler farklı kategorilerde bilgi ve yeteneklerini sergiledi.

Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması lise kız kategorisinde Edirne Yıldırım Beyazıt Anadolu Lisesi birinci oldu.

Peygamberimizin Hayatı Bilgi Yarışması ortaokul kategorisinde Edirne Fatih Sultan Mehmet Ortaokulu birinciliği elde ederken, Havsa Atatürk Ortaokulu ikinci, Uzunköprü Yunus Emre Ortaokulu ise üçüncü sırada yer aldı.

Temel Dini Bilgiler Bilgi Yarışması lise kategorisinde ise Edirne Lisesi birinci, Havsa Şahika Erkurt Anadolu Lisesi ikinci, Meriç Küplü Şehit Sercan Fidan Anadolu Lisesi üçüncü oldu.

Açıklamada, yarışmalara katılan öğrenciler tebrik edilerek, emeği geçen öğretmen ve okul yöneticilerine teşekkür edildi.

Bölge finallerinde Edirne'yi temsil edecek öğrencilere başarı dileğinde bulunuldu.

Kaynak: AA / Lokman Polat
