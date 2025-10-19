Edirne'de Devrilen Otomobilde 4 Kişi Yaralandı
Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrilen otomobilde 4 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı.
H.O. idaresindeki otomobil, Uzunköprü-Keşan kara yolu Hamidiye köyü yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada sürücü H.O. ile yolcular E.D, V.M. ve A.T. yaralandı.
Yaralılar olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Uzunköprü Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA / Gökhan Zobar - Güncel