Edirne'de Devrilen Kamyonun Sürücüsü Yaralandı
Edirne'de Atatürk Bulvarı'nda devrilen çakıllı kum yüklü kamyonun sürücüsü M.D. yaralandı. İtfaiye, sağlık, jandarma ve polis ekipleri olay yerine sevk edildi. Sürücü, sıkıştığı araçtan kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.
M.D. idaresindeki 42 AJB 033 plakalı çakıllı kum yüklü kamyon Atatürk Bulvarı'nda devrildi.
Haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye, sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.
Araçta sıkışan sürücü, ekiplerin çalışmasıyla çıkartıldı.
Yaralı sürücü, kaza yerindeki ilk müdahalenin ardından Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA / Gökhan Zobar - Güncel