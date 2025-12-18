Edirne'de dereye yuvarlanan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti
Edirne'de kontrolden çıkarak dere yatağına düşen otomobilin sürücüsü İsa Özer'in hayatını kaybetmesi sonucu olay yerine sağlık ve kurtarma ekipleri sevk edildi.
Alınan bilgiye göre, İsa Özer'in kullandığı 16 APR 045 plakalı otomobil, Üyüklütatar köyü çıkışında kontrolden çıkarak dereye yuvarlandı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Ekiplerce araçtan çıkarılan Özer'in hayatını kaybettiği belirlendi.
Özer'in cenazesi, savcının incelemesinin ardından Edirne Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Kaynak: AA / Hakan Mehmet Şahin - Güncel