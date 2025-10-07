Edirne'de Deprem Tatbikatı: 4 Ölü, 34 Yaralı

EDİRNE'de gerçekleştirilen deprem tatbikatı gerçeği aratmadı. Senaryo gereği Saros Körfezi'nde meydana gelen 6.2'lik deprem sonrası oluşan göçükte mahsur kalan 4'ü ölü, 38 kaçak göçmen enkazdan çıkarıldı.

İçişleri Bakanlığı tarafından hazırlanan ve 2022 yılında Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe giren Türkiye Afetle Mücadele Planı kapsamında, Edirne'de deprem tatbikatı yapıldı. İl Sağlık Müdürlüğü tarafından koordine edilen, olası afet durumunda kurumlar arası iletişimin test edildiği tatbikatta, Edirne İl Emniyet Müdürlüğü, Jandarma Komutanlığı, 54'üncü Mekanize Tugay Komutanlığı, AFAD, İtfaiye, EDAK, MAG-AMESAR Acil Müdahale ekibi ve UMKE ekipleri katılım sağladı.

ENKAZDA KALAN 38 GÖÇMEN İÇİN KURTARMA OPERASYONU

Tatbikatta senaryo gereği, Saros Körfezi'nde meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki deprem sonrası, Edirne Merkez Karaağaç Mahallesi Arifiye Caddesi'nde bulunan metruk bir binaya sığınan yasa dışı göçmenlerin göçük altında kaldığı bilgisi üzerine ekipler harekete geçti. Gerçeği aratmayan tatbikata, binanın enkazında mahsur kalan 38 kişi için ekipler dakikalarla yarıştı. Enkazdan 34 kişi yaralı, 4 kişi ise ölü olarak çıkarıldı.

'AMACIMIZ AFET ANINDA MÜDAHALE YETENEĞİMİZİ GÖRMEK'

Edirne İl Sağlık Müdürü Mustafa İshak Yıldırım, tatbikatın kurumlar arası iş birliğini güçlendirmeyi hedeflediğini belirtti. Yıldırım, "Türkiye Afet Müdahale Planı kapsamında yerel düzey sağlık hizmet grubumuz bulunuyor. Bu kapsamda tüm paydaş kurumlarımızla birlikte sahada bir tatbikat gerçekleştirdik. Amacımız, kurumlar arası koordinasyonu ve afet anındaki müdahale yeteneklerimizi görmekti. Tatbikatımızda Saros Körfezi'nde meydana gelen deprem sonrası, Karaağaç'ta bulunan metruk binada göçük altında kalan düzensiz göçmenlere müdahale ettik. 38 kişi etkilendi, 34'ü sağ olarak kurtarıldı, 4'ü maalesef hayatını kaybetti" dedi.