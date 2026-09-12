Haberler

Edirne'de çocuklara temel afet farkındalık eğitimi verildi

Edirne'de çocuklara temel afet farkındalık eğitimi verildi
Güncelleme:
+3 sitede yayında
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Edirne'de çocuklar ve ailelerine yönelik temel afet farkındalık eğitimi düzenlendi.

Edirne'de çocuklar ve ailelerine yönelik temel afet farkındalık eğitimi düzenlendi.

Edirne Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Hasan Ali Yücel Çocuk Müzesinde gerçekleştirilen eğitimde çocuklar ve aileleriyle bir araya gelindi.

Eğitimde, afet anında doğru davranış biçimleri, güvenli tahliye, temel ilk yardım ve aile dayanışması konuları ele alındı. Katılımcılara, olası afetlere karşı hazırlıklı olunması ve afet sırasında doğru adımların atılması konusunda temel bilgiler aktarıldı.

Eğitimle çocukların afet bilincini erken yaşta kazanması, ailelerin de afetlere karşı hazırlık düzeylerinin artırılması amaçlandı.

Kaynak: AA
Vanlı Kara Haydar'ın altınları bulundu! Bakın nereye saklamış

Vanlı Kara Haydar'ın altınları bulundu! Bakın nereye saklamış
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

ABD Başkanı Trump: İran savaşı çok yakında sona erecek, petrol fiyatları da hızla düşecek

Petrol fiyatları çıldırdı, Trump'tan yeni "savaş" sözleri geldi

Soykırımcı İsrail yine vahşet saçtı! 7 aylık hamile kadını canice katlettiler

Genç anne karnındaki bebeğiyle katledildi!
Yemen ordusu, silah ve füze taşıyan Husilere ait onlarca tırı hedef aldı

Savaş giderek şiddetleniyor! Füze taşıyan onlarca araç böyle vuruldu
Dudak dudağa görüntü paylaştı! İşte Midyeci Ahmet'in ilanla bulduğu eş adayı

Dudak dudağa görüntü paylaştı! İşte ilanla bulduğu eş adayı
Ev sahibi çift toprağa verildi! Acılı aileden kiracı hakkında dikkat çeken sözler

Acılı aileden kiracı hakkında olayın seyrini değiştirecek sözler
Mbappe'den Arda Güler'e övgü dolu sözler

Mbappe'nin Arda için söylediklerine bakın
Bir okula daha turnike kuruldu: Öğrenciler artık kart basarak girecek

Bir okulda daha kuruldu! Artık öğrenciler böyle girecek