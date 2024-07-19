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Edirne'de çıkan anız yangını söndürüldü

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Edirne'nin Meriç ilçesinde çıkan anız yangını, rüzgarın etkisiyle diğer tarlalara sıçradı. İtfaiye ve orman ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü ancak yaklaşık 1500 dekar tarım arazisi zarar gördü.

Edirne'nin Meriç ilçesinde çıkan anız yangını söndürüldü.

Küplü beldesi ile Adasarhanlı köyü arasında hasat edilmiş buğday tarlasında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle diğer tarlalara sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye Meriç Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ve Edirne Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Bölge halkı da söndürme çalışmalarına traktör ve su tankerleriyle destek verdi.

Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında yaklaşık 1500 dekar tarım arazisi zarar gördü.

Kaynak: AA / Güncel

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