Edirne'de çiftçilere B-Reçete Sistemi anlatıldı

Güncelleme:
Edirne Tarım ve Orman Müdürlüğü, çiftçilere yönelik B-Reçete Sistemi hakkında bilgilendirme toplantısı düzenleyerek bitki koruma ürünlerinin elektronik sisteme geçiş sürecini anlattı ve yanlış kullanımın önlenmesine dair bilgiler verdi.

Toplantıda, zirai ilaçların hatalı ve gereğinden fazla kullanımının önlenmesi ile pestisit kalıntısının azaltılması konuları ele alındı.

Edirne Tarım ve Orman Müdürü İslam Köse, toplantıda yaptığı konuşmada, B-Reçete sistemiyle bitki koruma ürünlerinin kayıt altına alınacağını ve reçeteli şekilde kullanılacağını belirtti.

Köse, "Artık eczanelerde olduğu gibi bitki koruma ürünlerini de zirai ilaç bayilerinden reçeteyle temin edeceğiz." dedi.

Ziraat Mühendisi Dr. Önder Baytekin ise üreticilere hastalık, zararlı ve yabancı otlarla mücadele, bitki koruma ürünlerinin doğru kullanımı, depolama ve taşıma koşulları ile zehirlenmelerde ilk yardım uygulamaları hakkında bilgi verdi.

