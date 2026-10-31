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Edirne'de Bulgaristanlı turistleri taşıyan otobüs tırla çarpıştı, 10 yolcu yaralandı

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Edirne'de Bulgaristanlı turistleri taşıyan tur otobüsü, nar yüklü tırla çarpıştı ve otobüste bulunan 10 yolcu yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Edirne Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı, jandarma ve polis kaza yerinde güvenlik önlemi aldı.

Edirne'de yabancı turistleri taşıyan tur otobüsüyle tırın çarpışması sonucu 10 kişi yaralandı.

M.D. idaresindeki P 3690 MB plakalı Bulgaristanlı turistleri taşıyan tur otobüsü, Kartaltepe Mensucat Kavşağı'nda E.Ö. yönetimindeki 33 FL 738 plakalı nar yüklü tırla çarpıştı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine jandarma, polis, itfaiye ve çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi.

Kazada otobüste bulunan 10 yolcu yaralandı.

İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, ambulanslarla Edirne Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Jandarma ve polis ekipleri kaza yerinde güvenlik önlemi aldı.

Kaynak: AA
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