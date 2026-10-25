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Edirne'de Bulgaristan plakalı otomobil park halinde yanarak kullanılamaz hale geldi

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Edirne'de Bulgaristan plakalı otomobil park halinde yanarak kullanılamaz hale geldi
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Edirne'nin Kurtuluş Mahallesi TOKİ konutları mevkisinde saat 19.00 sıralarında sürücü, motorundan duman çıktığını fark ederek aracı yol kenarına çekti; park halindeki Bulgaristan plakalı otomobil alev aldı. Yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü; otomobil kullanılamaz hale geldi.

EDİRNE'de park halindeyken alev alan Bulgaristan plakalı otomobil, çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.

Yangın, saat 19.00 sıralarında Kurtuluş Mahallesi TOKİ konutları mevkisinde meydana geldi. Emin Yeşildağ seyir halindeki K 8971 BH Bulgaristan plakalı otomobilinin motor kısmından dumanlar yükseldiğini fark etmesi üzerine, aracını yol kenarına çekti. Park halindeki otomobil kısa süre sonra alev alarak yanmaya başladı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale edip kontrol altına alarak, söndürdü. Yangında otomobil kullanılamaz hale geldi.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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