Haberler

Uzunköprü'de göçmen operasyonu: 5 yakalandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde jandarma ekiplerinin durdurduğu otomobilde Afganistan ve Pakistan uyruklu 5 düzensiz göçmen yakalandı. Sürücü göçmen kaçakçılığı suçlamasıyla gözaltına alınırken, araç sahibine ve sürücüye 25 bin 758 lira para cezası kesildi.

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde bir otomobilde yapılan kontrolde 5 düzensiz göçmen yakalandı.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince Çalıköy yolu ayrımında gerçekleştirilen kontrolde, İ.K. idaresindeki otomobil durduruldu.

Otomobilde Afganistan ve Pakistan uyruklu 5 düzensiz göçmen yakalandı.

Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Araç sahibine ve sürücüye 25 bin 758 lira para cezası uygulandı.

Göçmen kaçakçılığı iddiasıyla gözaltına alınan sürücünün jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA
Detaylar ortaya çıkıyor! Süleymancıların lideri Alihan Kuriş gizli bölmede yakalanmış

Süleymancıların lideri Alihan Kuriş bakın nasıl yakalanmış
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

'15 yaşındaki kız çocuğu temizlik için gittiği evde istismara uğradı' iddiası! Davaya bakanlık da müdahil olacak

15 yaşındaki kız çocuğu temizlik için gittiği evde istismara uğradı
Gaziantep'te mide bulandıran iddia infial yarattı: Özel gereksinimli genç kız istismar mı edildi?

Bir ilimiz mide bulandıran iddiayla ayağa kalktı!
Takımlarımız yüz güldürüyor! UEFA ülke puanında Türkiye için büyük fırsat

Takımlarımız yüz güldürüyor! Ülke puanında Türkiye için büyük fırsat
Kardeş ülke Azerbaycan'ı karıştıran görüntü

Kardeş ülke Azerbaycan'ı karıştıran görüntü: Türklere karşı...

Altın dolandırıcılığı kuyumcu sayesinde önlendi

Kuyumcunun dikkati 1 milyonluk vurgunu önledi
Tünel Göçüğünde bilanço ağır! 20 kişi mahsur kaldı, 7 kişi can verdi

Tünel göçüğünde bilanço ağırlaşıyor
Okan Buruk'tan Osimhen'e özel uyarı

Bu görüntüler sonrası gerekeni yaptılar