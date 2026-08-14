Uzunköprü'de göçmen operasyonu: 5 yakalandı
Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde jandarma ekiplerinin durdurduğu otomobilde Afganistan ve Pakistan uyruklu 5 düzensiz göçmen yakalandı. Sürücü göçmen kaçakçılığı suçlamasıyla gözaltına alınırken, araç sahibine ve sürücüye 25 bin 758 lira para cezası kesildi.
Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde bir otomobilde yapılan kontrolde 5 düzensiz göçmen yakalandı.
Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince Çalıköy yolu ayrımında gerçekleştirilen kontrolde, İ.K. idaresindeki otomobil durduruldu.
Otomobilde Afganistan ve Pakistan uyruklu 5 düzensiz göçmen yakalandı.
Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
Araç sahibine ve sürücüye 25 bin 758 lira para cezası uygulandı.
Göçmen kaçakçılığı iddiasıyla gözaltına alınan sürücünün jandarmadaki işlemleri sürüyor.