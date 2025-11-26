Haberler

Edirne'de bir kişiyi silahla öldüren zanlı tutuklandı

Güncelleme:
Edirne'nin Enez ilçesinde bir kişiyi silahla öldüren zanlı tutuklandı.

Şehitler köyünde akrabası A.Y'yi (55) silahla öldüren zanlı F.A'nın (58) jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Enez Adliyesine sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

F.A, dün köyün meydanında çıkan tartışmada akrabası A.Y'yi av tüfeğiyle vurarak öldürmüştü.

Kaynak: AA / Cihan Demirci - Güncel
