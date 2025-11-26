Edirne'de bir kişiyi silahla öldüren zanlı tutuklandı
Edirne'nin Enez ilçesinde bir kişiyi silahla öldüren zanlı tutuklandı.
Şehitler köyünde akrabası A.Y'yi (55) silahla öldüren zanlı F.A'nın (58) jandarmadaki işlemleri tamamlandı.
Enez Adliyesine sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
F.A, dün köyün meydanında çıkan tartışmada akrabası A.Y'yi av tüfeğiyle vurarak öldürmüştü.
Kaynak: AA / Cihan Demirci - Güncel