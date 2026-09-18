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Edirne'de bir kişi 86 yaşındaki kocasını öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alındı

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Edirne'de bir kişi 86 yaşındaki kocasını öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alındı
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Edirne'nin Keşan ilçesinde evinde ölü bulunan 86 yaşındaki kişinin eşi cinayet şüphesiyle gözaltına alındı.

Edirne'nin Keşan ilçesinde evinde ölü bulunan 86 yaşındaki kişinin eşi cinayet şüphesiyle gözaltına alındı.

M.E.K, Aşağı Zaferiye Mahallesi'ndeki evinde 21 Ağustos'ta yatak odasında ölü bulundu.

Şüpheli ölümün ardından polis ekiplerince çalışma başlatıldı.

M.E.K'nin otopsisinde darp izlerine rastlanması ve karısı M.K'nin (66) ifadelerinde çelişkiler tespit edilmesi üzerine soruşturma Cinayet Büro Amirliğince "eşe karşı kasten öldürme" kapsamında sürdürüldü.

Polis ekiplerinin teknik ve fiziki takibe aldığı kadının cep telefonunun kapatılması üzerine kaçabileceği değerlendirilerek çalışma başlatıldı.

Cinayet Büro Amirliği ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, M.K'yi Yunanistan sınırındaki İpsala ilçesine bağlı Yenikarpuzlu köyünde yakaladı.

Gözaltına alınan şüpheli, Sultan 1. Murat Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildi.

Kaynak: AA
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