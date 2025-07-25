Edirne'de 'Bir Fidan Bir İnsan' Kampanyası Başlatıldı

Edirne'de 'Bir Fidan Bir İnsan' Kampanyası Başlatıldı
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Edirne Tapu Müdürlüğü, orman yangınlarına dikkat çekmek ve ağaçlandırma çalışmalarına katkıda bulunmak amacıyla tapu işlemi yapan vatandaşlara fidan hediye eden 'Bir Fidan Bir İnsan' kampanyasını başlattı. Vatandaşlar, aldıkları fidanlarla doğaya sahip çıkma sözü veriyor.

Edirne'de, Türkiye'de son günlerde yaşanan orman yangınlarına dikkat çekmek ve ağaçlandırma çalışmalarına katkıda bulunmak amacıyla "Bir Fidan Bir İnsan" kampanyası başlatıldı.

Edirne Tapu Müdürlüğü tarafından başlatılan kampanya kapsamında Edirne Orman İşletme Müdürlüğünün desteğiyle tapu işlemi yapan vatandaşlara fidan hediye ediliyor.

Edirne Tapu Müdürü Remzi Çivi, işlem yapan vatandaşlara hitaben, orman yangınlarına karşı farkındalık oluşturmak amacıyla böyle bir kampanya başlattıklarını söyledi.

Müdürlükte işlem yapan tapu sahiplerine fidan hediye edildiğini belirten Çivi, "Son dönemlerde oluşan orman yangınlarına karşı dikkat çekmek amacıyla böyle bir kampanya başlattık. Tapu Müdürlüğünde işlem yapan tapu sahiplerine fidan hediye ediyoruz. İnşallah ülkemizde bir daha böyle orman yangınları yaşanmaz. Ormanlarımız korunur. Herkesi ormanlarımıza sahip çıkmaya davet ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Vatandaşlardan destek

Kampanya kapsamında tapu işlemini tamamlayan vatandaşlar da fidanlarını teslim alarak projeye destek verdi.

Bazı vatandaşlar, aldıkları fidana kendi isimlerini verdiklerini ve çocuklarıyla birlikte doğaya dikmeyi planladıklarını ifade etti.

Edirne Orman İşletme Müdürlüğü yetkilileri ise kampanya kapsamında dağıtılan fidanların uygun bölgelerde dikilmesi için teknik destek verileceğini bildirdi.

Hediye edilen fidanların çoğunlukla bölge iklimine uygun çam ve meşe türlerinden oluşuyor.

Kaynak: AA / Lokman Polat - Güncel
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