Edirne'de Biçerdöverde Çıkan Yangın Ormana Sıçradı

Edirne'nin Lalapaşa ilçesinde buğday hasadı esnasında biçerdöverde başlayıp ormanlık alana sıçrayan yangın söndürüldü.

İlçeye bağlı Hamzabeyli köyü yakınlarındaki bir tarlada hasat yapan biçerdöverde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Alevler rüzgarın etkisiyle yakındaki ormanlık alana sıçradı.

Haber verilmesi üzerine bölgeye Edirne Orman İşletme Müdürlüğü ve Lalapaşa Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında 5 dekar orman arazisi zarar gördü, biçerdöver de hasar oluştu.