Edirne'de bıçaklı ve sopalı kavga! 5 yaralı, 10 gözaltı

Edirne'de bıçaklı ve sopalı kavga! 5 yaralı, 10 gözaltı
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Edirne'de iki grup arasında çıkan bıçak ve sopalı kavga sonucunda 5 kişi yaralandı. Olayla ilgili 10 şüpheli DE gözaltına alındı.

Edirne'de iki grup arasında çıkan bıçak ve sopalı kavgada 5 kişi yaralandı. Yaralılar tedavi altına alınırken; 10 şüpheli gözaltına alındı.

Edirne'nin Yancıkçı Şahin Mahallesi Şeyh Çelebi Mezarlık Sokak üzerinde iki grup arasında henüz bilinmeyene nedenle çıkan tartışma, kısa sürede bıçak ve sopalı kavgaya dönüştü.

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İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Polisin güçlükle önlediği kavgada 5 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerince Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Polis, olayla ilgili 10 şüpheliyi gözaltına aldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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