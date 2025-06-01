Edirne'de bıçaklı ve sopalı kavga! 5 yaralı, 10 gözaltı

Edirne'de iki grup arasında çıkan bıçak ve sopalı kavgada 5 kişi yaralandı. Yaralılar tedavi altına alınırken; 10 şüpheli gözaltına alındı.

Edirne'nin Yancıkçı Şahin Mahallesi Şeyh Çelebi Mezarlık Sokak üzerinde iki grup arasında henüz bilinmeyene nedenle çıkan tartışma, kısa sürede bıçak ve sopalı kavgaya dönüştü.

MEYDAN SAVAŞI GİBİ KAVGA

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Polisin güçlükle önlediği kavgada 5 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerince Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Polis, olayla ilgili 10 şüpheliyi gözaltına aldı.