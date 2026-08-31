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Edirne'de bıçaklı kavgada 1 kişi öldü

Edirne'de bıçaklı kavgada 1 kişi öldü
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Edirne'nin İpsala ilçesinde bıçaklı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti.

Edirne'nin İpsala ilçesinde bıçaklı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti. Alınan bilgiye göre, ilçedeki bir restoranda müşteri ve işletme sahibi arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine tarafları sakinleştirmeye çalışan T.Ö, C.O. (22) tarafından bıçaklandı.

OLAYLA İLGİLİ 1 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. T.Ö, kaldırıldığı İpsala Devlet Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili C.O. gözaltına alındı.

Kaynak: AA
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