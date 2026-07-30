Edirne’de balya bağlamak 4 gün süreyle yasaklandı

EDİRNE Valiliği, orman yangınların önlenmesi amacıyla il genelinde 4 gün boyunca, 12.00-20.00 saatleri arasında balya bağlanmasını yasakladı.

Edirne Valiliği, anız ve orman yangınlarının önlenmesi amacıyla yasaklama kararları alındığını duyurdu. Açıklamada, "İlimiz sınırları içerisinde beklenen yüksek sıcaklıklar ve meteorolojik veriler doğrultusunda anız ve orman yangınlarının önlenmesi amacıyla şu tedbir uygulanacaktır; 31 Temmuz-03 Ağustos 2026 tarihleri arasında, 12.00-20.00 saatleri arasında biçilmiş hububat alanlarında balya makineleri ile balya bağlama faaliyetleri yasaklanmıştır. Üreticilerimizin ve balya makinesi işletmecilerimizin belirtilen tarih ve saatlere hassasiyetle uymaları, olası anız ve orman yangınlarının önlenmesi açısından büyük önem taşımaktadır. Tüm vatandaşlarımızın gerekli tedbirlere riayet etmelerini önemle rica ederiz" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı