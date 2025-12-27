Haberler

Edirne'de "Bağımlılıkla Mücadele İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı" yapıldı

Edirne'de 'Bağımlılıkla Mücadele İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı' yapıldı
Güncelleme:
Vali Yunus Sezer başkanlığında yapılan toplantıda, Edirne'de bağımlılıkla mücadele çalışmaları değerlendirildi ve çözüm önerileri üzerinde duruldu.

Edirne'de, "Bağımlılıkla Mücadele İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı" Vali Yunus Sezer başkanlığında gerçekleştirildi.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Valilikteki toplantıda, il genelinde yürütülen bağımlılıkla mücadele çalışmaları değerlendirildi, çözüm önerileri ele alındı.

Toplantıya, kurum müdürleri, kurul üyeleri ve paydaş kurum yetkilileri katıldı.

Kaynak: AA / Gökhan Zobar - Güncel
