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Edirne'de Aziz Georgi Günü Ayini Kutlandı

Edirne'de Aziz Georgi Günü Ayini Kutlandı
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Edirne'de Bulgar Ortodoks Kilisesi'nde, Aziz Georgi Günü dolayısıyla düzenlenen ayine Bulgaristan Başkonsolosu ve çok sayıda katılımcı katıldı. Papazlar tarafından yönetilen ayinin ardından bayramın önemi vurgulandı.

EDİRNE'de Bulgar Ortodoks Kilisesi'nde, Aziz Georgi Günü için ayin düzenlendi.

Kıyık semtinde bulunan kilisede, baharın gelişiyle birlikte kutlanan ve 'Kilise Bayramı' olarak bilinen Aziz Georgi Günü'nde ayin düzenlendi. İncil'den ayetlerin okunduğu ayini, Yunanistan'dan gelen papaz Athanasi ve Bulgaristan'dan gelen papaz Angel yönetti. Ayine, Bulgaristan Edirne Başkonsolosu Radoslava Kafedzhiyska, Bulgar Eksarhlığı Ortodoks Kilisesi Vakfı Başkanı Dimitri Yotef ve Başkan Yardımcısı Hristo Kopano, Bulgaristan Trakya Dernekleri Başkanı Krasimir Premyanov, metropolitler, rahipler ve çok sayıda Bulgar ile Yunan katıldı.

'BİZİM İÇİN BÜYÜK BİR BAYRAM'

Ayinin ardından konuşan Kafedzhiyska, katılan herkese teşekkür ederek, "Bugün bizim için çok büyük bir bayram ve bunu Bulgar, Yunanlar ve Türklerle beraber kutluyoruz. O yüzden katılan herkese çok teşekkür ederiz. Tüm Edirneli vatandaşlara ve yöneticilere mutluluk ve sağlık dilerim çünkü böyle önemli bir günde bizi yalnız bırakmadılar. İki ülke arasındaki ilişkilerin sevgiyle ve dostlukla en yüksek seviyede devam etmesini diliyorum" diye konuştu.Ayinde ayrıca, Bulgar alfabesinin temelini oluşturan Glagolitik alfabeyi yaratan Aziz Kiril ve Methodius da anıldı.

Haber - Kamera: Olgay GÜLER / EDİRNE,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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