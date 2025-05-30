Edirne'de Atık Malzemelerle Hazırlanan Sergi Açıldı

Edirne'de Çevre Haftası kutlamaları kapsamında Trakya Üniversitesi öğrencilerinin atık malzemelerden hazırladığı resim ve objeler sergilendi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünce bir alışveriş merkezinde açılan sergide, Trakya Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Mimarlık fakülteleri öğrencileri tarafından atık malzemelerden hazırlanan resim ve objeler sergilendi.

İl Müdürü Ayşe Sarı, gazetecilere yaptığı açıklamada, Çevre Haftası kutlamalarının sürdüğünü söyledi.

Trakya Üniversitesi öğrencilerinin atık malzemelerden yaptığı çalışmaların sergilendiğini belirten Sarı, "Mimarlık fakültesi öğrencilerinin yaptığı çalışmalarda atık kompozit malzemeleri sese ve ısıya dayanımı artıran malzemelerle birleştirerek geri dönüşümü sağlamayı hedeflediler. Çok anlamlı, geri dönüşümü teşvik eden bir sergi. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum." dedi.

Davetlilere çam fidanı dağıtılan serginin açılışına Vali Yardımcısı Sıdkı Zehin, Trakya Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Tan ve kurum müdürleri katıldı.