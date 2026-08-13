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Edirne'de Kapsamlı Polis Denetimi

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Edirne'de polis ekipleri, kentin farklı noktalarında gerçekleştirdiği denetimlerde 47 kişi, 10 araç ve 9 motosikleti kontrol etti. Yapılan sorgulamalarda 70 kişi incelenirken, trafik ihlalleri nedeniyle 22 cezai işlem uygulandı ve 3 araç trafikten men edildi.

Edirne'de polis ekiplerince kentin farklı noktalarında denetim gerçekleştirildi.

İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş ve Trafik ekiplerinin katıldığı denetimde durdurulan araçlarda arama yapılırken sürücü ve yolcuların Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulamaları gerçekleştirildi.

Denetimlerde 47 şahıs, 10 araç ve 9 motosiklet kontrol edildi, 70 kişinin sorgulaması yapıldı.

Trafik ekiplerince sürücülerin ehliyet, ruhsat ve emniyet kemeri kontrolleri gerçekleştirildi.

Çeşitli ihlaller nedeniyle 22 cezai işlem uygulanırken, 3 araç trafikten men edilerek otoparka çekildi.

Kaynak: AA
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