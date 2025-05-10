Edirne'de Asayiş ve Trafik Denetimi Yapıldı
Edirne Emniyet Müdürlüğü, İl Emniyet Müdürü Onur Karaburun'un katılımıyla 13 ekip ve 24 personelle asayiş ve trafik denetimi gerçekleştirdi. Denetim sırasında 35 kişi sorgulanıp 16 araç kontrol edildi. İki sürücüye para cezası uygulandı, ancak sağanak yağış nedeniyle denetim sonlandırıldı.
Edirne Emniyet Müdürlüğünce asayiş ve trafik denetimi yapıldı.
İl Emniyet Müdürü Onur Karaburun'un katılımıyla Cem Dilay Kervan Bulvarı'nda 13 ekip 24 personelle denetim gerçekleştirildi.
Polis ekipleri uygulamada 35 kişi sorguladı, 16 aracı kontrol etti.
Denetimde 2 aracın sürücüsüne para cezası uygulandı.
Sağanak yağış nedeniyle denetim sonlandırıldı.
Kaynak: AA / Cihan Demirci - Güncel