Edirne'de Asayiş ve Trafik Denetimi, Kavga Sonrası Yaralılar Hastaneye Kaldırıldı

Edirne Emniyet Müdürlüğü, Naim Süleymanoğlu Caddesi'nde asayiş ve trafik denetimi gerçekleştirdi. Kurallara uymayan sürücülere ceza uygulanırken, Saraçlar Caddesi'nde çıkan kavgada bir kişi başından yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

Edirne Emniyet Müdürlüğünce asayiş ve trafik denetimi gerçekleştirildi.

Naim Süleymanoğlu Caddesi'ndeki denetimde araçlar ve sürücüler sorgulandı.

Kurallara uymadığı tespit edilen sürücüsüne idari para cezası uygulandı.

Denetimlerin devam edeceği kaydedildi.

Kavgada yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı

Edirne'de kavgada yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.

Saraçlar Caddesi'nde iki grup arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü.

Kavgayı çevredeki vatandaşlar ayırdı. Bu sırada kavgaya karışan kişi başından yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yaralı ambulansla Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesine kaldırıldı.

