Edirne'de Asayiş ve Trafik Denetimi Gerçekleştirildi
Edirne Emniyet Müdürlüğü, İl Emniyet Müdürü Onur Karaburun'un katılımıyla Bostan Pazarı Caddesi'nde asayiş ve trafik denetimi yaptı. Denetimlerde 240 kişi sorgulanırken, 98 araç kontrol edildi ve bazı şüpheliler yakalandı.
Edirne Emniyet Müdürlüğünce asayiş ve trafik denetimi yapıldı.
İl Emniyet Müdürü Onur Karaburun'un katılımıyla Bostan Pazarı Caddesi'nde 14 ekip 28 personelle denetim gerçekleştirildi.
Polis ekipleri uygulamada 240 kişi sorguladı, 98 aracı kontrol etti.
Denetimde 8 aracın sürücüsüne para cezası uygulandı ve araması olan 2 şüpheli yakalandı.
Kaynak: AA / Lokman Polat - Güncel