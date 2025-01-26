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Edirne'de Asayiş ve Trafik Denetimi Düzenlendi

Edirne'de Asayiş ve Trafik Denetimi Düzenlendi
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Edirne Emniyet Müdürlüğü, Atatürk Bulvarı'nda gerçekleştirdiği denetimlerde 211 kişinin GBT kontrolünü yaptı, 75 araç kontrol edildi. 8 araca eksikliklerinden dolayı ceza kesildi, 1 alkollü sürücünün ehliyeti 2 yıl süreyle alındı.

Edirne'de polis ekiplerince asayiş ve trafik denetimi yapıldı.

Edirne Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Atatürk Bulvarı'nda 11 ekip ve 25 personelin katılımıyla denetim gerçekleştirildi.

Ekipler uygulama kapsamında 211 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolünü yaptı, 75 araç kontrol etti.

Denetimde 8 araç ve sürücüsüne eksikleri nedeniyle idari para cezası uygulandı, 1 alkollü sürücünün ehliyetine 2 yıl el konuldu, 1 araç trafikten men edildi.

Kaynak: AA / Cihan Demirci - Güncel
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