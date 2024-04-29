Üye Girişi
Haberler

Edirne'de asansör boşluğuna düşen kişi yaralandı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Emlakçı Lütfü Yılmaz (59), Şükrüpaşa Mahallesi'nde yeni yapılan bir apartman dairesini göstermek için müşterisiyle bir araya geldi. Müşterisine apartmanın birinci katındaki daireyi gezdiren Yılmaz, asansör boşluğundan zemine düştü. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ve sağlık ekipleri, Yılmaz'ı bulunduğu yerden çıkardı. Sağlık ekipleri tarafından Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan Yılmaz'ın durumunun ciddi olduğu öğrenildi.

Edirne'de asansör boşluğuna düşen kişi yaralandı.

Emlakçı Lütfü Yılmaz (59), Şükrüpaşa Mahallesi'nde yeni yapılan bir apartman dairesini göstermek için müşterisiyle bir araya geldi.

Müşterisine apartmanın birinci katındaki daireyi gezdiren Yılmaz, asansör boşluğundan zemine düştü.

Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ve sağlık ekipleri, Yılmaz'ı bulunduğu yerden çıkardı.

Sağlık ekipleri tarafından Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan Yılmaz'ın durumunun ciddi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA / Güncel

Trakya Üniversitesi Lütfü Yılmaz İtfaiye Edirne Olay Emlak Güncel Haberler

500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title