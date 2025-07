Edirne'de Anız Yangını ve Trafik Kazası: 1 Yaralı

VALİ SEZER: 1 KİŞİ YARALANDI

Edirne-Havsa ilçesi kara yolu Oğulpaşa mevkisinde çıkan anız yangını büyük ölçüde kontrol altına alındı. Yangın sırasında 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı. Yangında, alevlerin ulaştığı bitişik 2 bağ evi yanarak, kullanılamaz hale geldi. Trafiğe kapatılan Edirne-Havsa kara yolu da ulaşıma açıldı.

Edirne Valisi Yunus Sezer, asayiş toplantısının ardından yaptığı açıklamada anız yangınına değindi. Sezer, "Oğulpaşa köyümüzde ağızdan kaynaklanan bir yangınımız söz konusu. Bununla ilgili olarak da dumandan yol etkilendiği için ufak çaplı bir kaza oldu. Yolu geçici olarak trafiğe kapattık. Ama şimdi kademeli olarak, kontrollü bir şekilde trafiği de açtık, bir yarım saat önce. Orada da hem itfaiye hem de orman ekiplerimiz, arazözlerimiz, iş makineleriyle beraber o anız yangınını söndürecekler. Çok şu anda risk oluşturan bir yangın değil. Ciddi bir yaralanma söz konusu değil" dedi.

'KESİNLİKLE ANIZLARI YAKMAYALIM'

Vatandaşları anız yakmamaları yönünde de uyaran Yunus Sezer, "İlimizde özellikle buğdaylar ve arpalar biçildi. Şu anda herkes anızı sürmek için böyle bir yoğun bir çalışma ve çaba içerisinde. Dün de Keşan, Mahmutköy'de bir yangın söz konusuydu ve ucuz atlattığımız bir yangın. Oradaki şüphelendiğimiz konu da anız yangınından çıktığı konusunda. Daha netleştirmedik, adli tahkikat sürüyor onunla ilgili olarak. Fakat şunu bilsin üreticilerimiz, şu anda nem oranının en düşük olduğu ve sıcaklıkların zirve yaptığı bir dönemde her kıvılcım bir ormanı yakar. Her kıvılcım bir köye sirayet edebilir. Bunun mesuliyetini kimse üzerine almasın ve dikkatli olsunlar. Hassaten sizler aracılığıyla buradan duyuru yapmak istiyorum. Dün Mahmutbey köyünün hemen yakınına kadar geldi yangın. Orman, helikopterler, uçak yani saatler süren büyük çabayla ancak kontrol altına alabildik. Hem köydeki yerleşim yerlerini riske atmamak için hem de on yılların, yüzyılların emeği, ormanlarımızı heba etmemek için kesinlikle anızları yakmayalım" diye konuştu.