Edirne'de Anız Yangını Ormana Sıçramadan Söndürüldü

Edirne'nin Enez ilçesinde çıkan anız yangını ormana sıçramadan söndürüldü.

Çavuşköy köyünde henüz belirlenemeyen nedenle anız yangını çıktı.

Rüzgarın da etkisiyle alevler kısa sürede yayıldı. Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve orman işletme müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Söndürme çalışmalarına vatandaşlar da destek verdi.

Anız yangını ormanlık alana sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü.