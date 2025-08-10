Edirne'de Anız Yangını Ormana Sıçramadan Söndürüldü

Edirne'de Anız Yangını Ormana Sıçramadan Söndürüldü
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Edirne'nin Enez ilçesinde çıkan anız yangını, rüzgarın etkisiyle hızla yayıldı ancak itfaiye ve vatandaşların müdahalesiyle ormana sıçramadan kontrol altına alındı.

Edirne'nin Enez ilçesinde çıkan anız yangını ormana sıçramadan söndürüldü.

Çavuşköy köyünde henüz belirlenemeyen nedenle anız yangını çıktı.

Rüzgarın da etkisiyle alevler kısa sürede yayıldı. Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve orman işletme müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Söndürme çalışmalarına vatandaşlar da destek verdi.

Anız yangını ormanlık alana sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü.

Kaynak: AA / Ömer Çakıcı - Güncel
'Valizim kayıp' dedi, otogarı birbirine kattı! Güvenliğin saçlarını kopardı

Otogarda olay çıkardı! Bağırıp çağırıp güvenliğin saçlarını kopardı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İstanbul'da pazar sabahı yoğun trafik! Birkaç dakikalık yol 40 dakikayı aştı

Megakentte yoğun trafik! Birkaç dakikalık mesafe 40 dakikayı aştı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.