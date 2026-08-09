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Edirne'de anız yangını ormana sıçradı; havadan ve karadan müdahale sürüyor

Edirne'de anız yangını ormana sıçradı; havadan ve karadan müdahale sürüyor
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EDİRNE'nin Meriç ilçesinde başlayan anız yangını, rüzgarın da etkisiyle ormana sıçradı.

EDİRNE'nin Meriç ilçesinde başlayan anız yangını, rüzgarın da etkisiyle ormana sıçradı. Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.

İlçeye bağlı Karayusuflu köyündeki Cevizlik mevkisi olarak bilinen alanda, gece saatlerinde anız yangını çıktı. Sabah saatlerinde rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangın, ormana sıçradı. İhbarla bölgeye Meriç Belediyesi ve Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi. Bölgedeki köylüler de yangına traktör ve su tankerleriyle müdahale ederken, yangın söndürme helikopterleri de bölgeye yönlendirildi. Orman ve otluk alanda ilerleyen yangına müdahale sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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