Edirne'de Anız Yangını Kontrol Altına Alındı

Edirne'de Anız Yangını Kontrol Altına Alındı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde Cumhuriyet Mahallesi'nde çıkan anız yangını, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı. Yangında 30 dekar anız alanı zarar gördü.

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde çıkan anız yangını itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Cumhuriyet Mahallesi'nde biçilmiş tarlada çıkan yangın kısa sürede rüzgarın da etkisiyle yayıldı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin kontrol altına alarak söndürdüğü yangında 30 dekar anız alan zarar gördü.

Kaynak: AA / İlker Ayvacı - Güncel
Benzerini görünce şaşkına döndü: Eşim bile karıştırabilir

Benzerini görünce şaşkına döndü: Eşim bile karıştırabilir
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Öcalan ile ilgili ortalığı karıştıran 'Rojava' iddiası! DEM Parti'den açıklama geldi

Öcalan ile ilgili ortalığı karıştıran "Rojava" iddiası! DEM Parti'den açıklama geldi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.