Edirne'de Anız Yangını Kontrol Altına Alındı
Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde Cumhuriyet Mahallesi'nde çıkan anız yangını, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı. Yangında 30 dekar anız alanı zarar gördü.
Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde çıkan anız yangını itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Cumhuriyet Mahallesi'nde biçilmiş tarlada çıkan yangın kısa sürede rüzgarın da etkisiyle yayıldı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin kontrol altına alarak söndürdüğü yangında 30 dekar anız alan zarar gördü.
Kaynak: AA / İlker Ayvacı - Güncel