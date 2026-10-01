Edirne'de Alzheimer farkındalık programında beyin sağlığı ve uyku ele alındı

Edirne'de Alzheimer farkındalık programında beyin sağlığı ve uyku ele alındıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Edirne Belediyesi ile Türkiye Alzheimer Derneği Marmara Şubesi iş birliğinde Atatürk Kültür Merkezi'nde Alzheimer farkındalık programı düzenlendi. Etkinlikte beyin sağlığı, zihin egzersizleri, fiziksel aktivite ve kaliteli uyku konusunda katılımcılara bilgi verildi.
Edirne Belediyesi ile Türkiye Alzheimer Derneği Marmara Şubesi iş birliğinde Alzheimer hastalığına yönelik farkındalık programı düzenlendi.
Atatürk Kültür Merkezi'ndeki programda, Alzheimer hastalığına karşı toplumsal farkındalığın artırılması ve sağlıklı yaş alma konusunda bilinç oluşturulması amaçlandı.
Akademisyenlerin katıldığı etkinlikte beyin sağlığının korunması, zihin egzersizleri, fiziksel aktivitenin önemi ve kaliteli uyku alışkanlıkları gibi konularda katılımcılara bilgi verildi.
Kaynak: AA