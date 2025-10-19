Haberler

Edirne'de Alkollü Sürücülerle İki Trafik Kazası: 5 Yaralı

Güncelleme:
Uzunköprü'de meydana gelen iki ayrı trafik kazasında toplamda 5 kişi yaralandı. Her iki sürücünün de alkollü olduğu tespit edildi. Yaralılar hastaneye kaldırıldı ve sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

EDİRNE'nin Uzunköprü ilçesinde 2 ayrı trafik kazasında 5 kişi yaralanırken, her 2 araç sürücüsünün de alkollü olduğu belirlendi.

İlk kaza, dün akşam saatlerinde Keşan-Uzunköprü kara yolu Hamidiye köyü yakınlarında meydana geldi. H.O.'nun kontrolünü yitirdiği otomobil yoldan çıkarak takla attı. Kazada, sürücü H.O. ile araçta bulunan E.D. (31), V.M. (29) ve A.T. (25) yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Uzunköprü Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. Sürücü H.O.'nun 0.69 promil alkollü olduğu belirlendi.

İkinci kaza ise dün akşam saatlerinde Meriç-Uzunköprü kara yolu Hamidiye köyü yakınlarında meydana geldi. A.Ö. (42) idaresindeki araç sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybetmesiyle yoldan çıkarak takla attı. Kazada yaralanan sürücü A.Ö., kaldırıldığı Uzunköprü Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. A.Ö.'nün sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Sürücü A.Ö.'nün 2.85 promil alkollü olduğu tespit edildi.

Her 2 kazayla ilgilide jandarmanın incelemesi sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Yorumlar (1)

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
