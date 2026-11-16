Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Edirne'de Alipaşa Çarşısı'nda yanık kokusunun kaynağı vitrin kabloları çıktı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Yorum yap
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Edirne'de Tarihi Alipaşa Çarşısı'nda yanık kokusu ihbarı üzerine itfaiye ekipleri çarşıya gelerek inceleme yaptı; kokunun vitrin aydınlatmasının elektrik kablolarından kaynaklandığı belirlendi. Işıklandırma kapatılırken esnafa gerekli önlemleri alması yönünde uyarıda bulunuldu.

Edirne'deki Tarihi Alipaşa Çarşısı'nda hissedilen yanık kokusu üzerine itfaiye ekipleri inceleme yaptı.

Esnaf ve vatandaşların ihbarı üzerine çarşıya gelen ekipler, kokunun geldiği değerlendirilen bir kozmetik dükkanında ısı ölçümü gerçekleştirdi.

Yapılan incelemede kokunun, vitrin aydınlatmasının elektrik kablolarından kaynaklandığı belirlendi.

Işıklandırma kapatılırken esnafa gerekli önlemleri alması yönünde uyarıda bulunuldu.

Tarihi Alipaşa Çarşısı Dernek Başkanı Yılmaz Sanış, çarşının geçmişte büyük bir yangın geçirdiğini hatırlatarak, olası bir olumsuzluğun önüne geçmek amacıyla itfaiyeye haber verdiklerini belirtti.

Kaynak: AA
Adana'da 13 yaşında evlendirilen Suriyeli anne, adres kaydı engeli yüzünden 4 çocuğunu okula yazdıramıyor

13 yaşında evlendirildi! 4 çocuğu bir adres yüzünden okulsuz
Haberler.com
Bu habere henüz kimse yorum yazmadı. Söz senin.
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kadir İnanır'ın mirası tartışılırken Orhan Gencebay da kararını açıkladı

Miras tartışmasına Orhan Gencebay da katıldı: Her şey onların
Fatih Terim'in 83 bin liralık hesabı olay olmuştu! Ünlü şef gerçeği açıkladı

83 bin liralık hesabı olay olmuştu! İşin aslı çok başka çıktı

Gülistan Doku soruşturmasında şüpheli polisten çarpıcı ifade: 'Aileye hiçbir şekilde bilgi vermeyin' denildi

Şüpheli polis anlattı! 'Aileye bilgi vermeyin' talimatı
Genç doktor Pelin Pınar'ın şüpheli ölümünde babadan sarsıcı sözler11

Genç doktor Pelin'in şüpheli ölümünde babadan sarsıcı sözler
Sürücülerin korkulu rüyası! Buradan geçerken nefesler tutuluyor

66 yıldır aynı korku
Trafikte tartıştığı sürücüye kamp sandalyesi ve sopayla saldırdılar

Kavga anı kamerada! Kamp sandalyesiyle dövdü
Demet Özdemir'den Aybüke Pusat sorusuna yanıt: Onun yerine diye bir şey olmaz

Demet Özdemir'e Aybüke Pusat soruldu! Yanıtı çok net