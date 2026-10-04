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Edirne'de Ali Kuday, Tekirdağ'da Arda Arıcı uzman desteğiyle sigarayı bıraktı

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Edirne'de 22 yıl, Tekirdağ'da yaklaşık 20 yıl sigara içen Ali Kuday ile Arda Arıcı, Sağlıklı Hayat Merkezinden aldıkları uzman desteğiyle sigarayı bıraktı. Kuday rahatsızlıklarının azaldığını, Arıcı ise daha rahat nefes aldığını belirtti.

EDİRNE/ GÖKHAN BALCI/MESUT KARADUMAN - Uzun yıllar sigara kullanan Ali Kuday ve Arda Arıcı, yaşadıkları sağlık sorunlarının ardından başvurdukları Sağlıklı Hayat Merkezinden aldıkları uzman desteğiyle bağımlılıklarından kurtuldu.

Anadolu Ajansının (AA) "Bir Nefes Bin Zehir" başlıklı dosyasının bu haberinde, Edirne'de hayvancılıkla uğraşan 52 yaşındaki Ali Kuday'ın ve Tekirdağ'da yaşayan 33 yaşındaki Arda Arıcı'nın sigarayı bırakma hikayeleri anlatıldı.

Ali Kuday, 22 yıl sigara kullandı. Son yıllarda yürüyüş ve koşu performansının sigaraya bağlı olarak düştüğünü, sabahları balgam ve öksürük şikayetlerinin arttığını fark eden Kuday, sigarayı bırakmaya karar verdi.

Psikolojik olarak kendisini hazırladıktan sonra Selimiye Sağlıklı Hayat Merkezi Sigara Bırakma Polikliniği'ne başvuran Kuday, doktor İrem Ergül Mete'nin uyguladığı tedaviyle sigarayı bıraktı.

Kuday, AA muhabirine, sigarayı bıraktıktan sonra kendisini daha iyi hissettiğini belirtti.

Sigarayı bıraktıktan sonra bazı rahatsızlıklarının da ortadan kalktığını anlatan Kuday, "Gayet iyiyim. Eski rahatsızlıkların çoğu ortadan kalkmış durumda. Başta annem, ailem ve çevremdekiler bu olumlu gelişmeden son derece memnun. Doktorumuza bu konudaki yardımları için çok teşekkür ederim. Sigara içenlerin gerçekten istedikleri şey, sağlıklı olmak, zinde olmak ve rahatsızlıklarından kurtulmaksa hiç düşünmeden sigara bırakma merkezine gelip rahatça sigarayı bırakabilirler. Yeter ki istesinler." diye konuştu.

Doktor İrem Ergül Mete de Kuday'ın nikotin bandı yardımıyla sigarayı bıraktığını ve kontrollerini aksatmadığını söyledi.

Bazı kişilerin yıllardır süren alışkanlıklarından vazgeçmekte zorlandığını ancak çevrelerinde sigarayı bırakanları gördüklerinde motive olduklarını belirten Mete, "Sigara bırakmadaki zorluklar bizimle görüştüklerinde daha normal bir seviyeye inebiliyor. Tetikleyicilerden nasıl uzak durabileceklerini anlatıyoruz. Zorlandıkları zaman neleri yapmaları gerektiğini, rutin takibin dışında da zorlandıkları süreçte tekrardan başvurabileceklerini söylüyoruz." dedi.

Sigara bırakma polikliniği hizmetlerinin ücretsiz olduğunu vurgulayan Mete, ilaç tedavisiyle yüzde 80'lere varan başarı oranı elde ettiklerini kaydetti.

Yürüyüşte nefesi yetmeyince bırakmaya karar verdi

Tekirdağ'da yaşayan Arda Arıcı da arkadaş ortamında 13 yaşında başladığı sigarayı yaklaşık 20 yıl kullandı.

Bir sabah yürüyüş yaparken nefes almakta zorlandığını ve yürüyüşünü tamamlayamadığını fark eden Arıcı, sigarayı bırakmaya karar verdi.

Daha önce birkaç kez sigarayı bırakmayı deneyen ancak başarılı olamayan Arıcı, bu kez Süleymanpaşa Sağlıklı Hayat Merkezi'ne başvurarak uzman desteği aldı.

Yaklaşık 20 yıllık sigara alışkanlığına son veren Arıcı, daha rahat nefes alabilmenin mutluluğunu yaşıyor.

Arıcı, sigarayı bırakma kararının hayatında önemli bir dönüm noktası olduğunu belirtti.

Sigaraya arkadaş ortamında başladığını anlatan Arıcı, "Yaklaşık 20 yıl sürdü. Bir gün sabah yürüyüş yaparken artık nefesimin yetmediğini hissettim, yürüyüşü tamamlayamadım. Sigarayı bırakmaya da böyle karar verdim." dedi.

Arıcı, sigarayı bırakma sürecinde uzman desteğinin önemli olduğunu ifade ederek, "Buraya geldim, sigarayı bırakmak istediğimi söyledim. Doktor hanım da bu süreçte çok yardımcı oldu. Gelecek krizler ve bunları nasıl atlatacağım konusunda çok desteğini gördüm." diye konuştu.

Sigarayı bıraktıktan sonra günlük yaşamında olumlu değişiklikler yaşadığını anlatan Arıcı, sabahları daha dinç uyandığını, yürüyüşlerinin kolaylaştığını ve koku alma duyusunun daha iyi hale geldiğini belirtti.

Arıcı, sigara dumanına karşı duyarlılığının da arttığını dile getirerek, "Yoğun sigara dumanına maruz kalınca gerçekten rahatsız olduğumu hissediyorum. Bunu nasıl içmişiz gerçekten sorguladım." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA
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